金智媛因劇人氣大增，近期時尚邀約不斷。（BURBERRY 提供）

出演過多部如《太陽的後裔》、《我的出走日記》等熱播韓劇的韓國女演員金智媛，近期人氣直線上升，不斷受到時尚品牌邀請，儼然成為韓國時尚界最熱話題人物之一，近期英倫時尚品牌Burberry為最新推出TB 夏季花押字系列快閃店進駐釜山 Ananti Cove 綜合度假勝地時，也不忘請她至現場，與他同台的還有因《社內相親》而備受關注的薛仁雅，以及《女神降臨》中的文佳煐，三位人氣演員現場比美。

薛仁雅在《社內相親》完結後仍受到不少關注，近期更受BURBERRY邀請參與品牌快閃店活動。（BURBERRY 提供）

金智媛一反《我的出走日記》職場社畜形象，以長直髮搭配落肩針織毛衣，展現清純的模樣，被不少韓媒讚嘆其顏值，而在劇中經常飾演富家千金的薛仁雅，則以出TB 夏季花押字滿版無袖襯衫搭配同款寬管長褲現身，以繁複印花打造過人的存在感，雖然兩人所展現的風格不同，卻同樣挑選Lola包作為穿搭配件，意外展現人氣女星們的默契。

文佳煐受邀參與BURBERRY 快閃店活動。（BURBERRY 提供）

Burberry創意總監Riccardo Tisci 以品牌經典 Burberry 格紋與 TB花押字融合成TB夏季花押字進化版，創造充滿活力的視覺體驗，並為該系列打造限時展售空間，而該系列除也可在線上商店和指定 Burberry 專門店購買，