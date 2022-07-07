登山最怕落單！54歲的吳姓女子，6日和友人到台中市和平區攀爬谷關七雄的唐麻丹山，吳女因腳程較慢落後，她走到三角點時因路徑不明迷路，機警的她立馬打119報案。台中市消防局表示，警消火速派遣搜救人員上山救援，以手機指導吳女利用Google地圖定位重返三角點，6日晚上8時許，將吳女平安帶下山來。

警消表示，中市消防局6日下午4時許，接獲吳姓女子報案，指她於谷關七雄的唐麻丹山三角點迷路；因當時山上正下起大雨，她卻找不到下山的步道；同行的友人手機也在她身上，一時無法聯絡上朋友，請求消防局協助。

台中市消防人員，指導吳女使用Google地圖定位，傳送消防局GPS輔助定位系統，卻因無法取得定位，警消指導吳女先行返回唐麻丹山三角點待援。消防局馬上派遣谷關、和平分隊4人及林務局麗陽工作站1人共5人，由谷關分隊分隊長張凱閔帶隊，上山展開救援。

台中市消防局強調，搜救人員冒雨從松鶴登山口進入，6日晚上6時許找到落單的吳女，經檢視後發現她並未受傷，立即先補充她糧食及飲水，並引導她慢慢往登山口下撤；一行人於晚上8時40分平安到達登山口，吳女向搜救人員致謝後，方開車離去。