就在喬柯維奇（Novak Djokovic）在今年溫布頓草地網球錦標賽男單8強賽歷經輸二贏三的驚險勝利後，另一位職業男網三大天王納達爾（Rafael Nadal），也是五盤比賽「打好打滿」，在台北時間6日晚間展開的8強賽，以3比6、7比5、3比6、7比5、7比6（10比4）力克美國選手弗里茲（Taylor Fritz），入列本屆溫網4強，本季在四大賽累積19連勝。

納達爾在16賽中於換邊休息時換上新球衣時，被拍到腹部做了包紮保護，也令人擔心他是否有新的傷勢，但他拒絕談論這個問題，這場8強賽他的腹部似乎有點狀況，於第二盤申請傷停暫離球場治療，雖然回到場上續戰，不過這場比賽打起來比他之前4場賽事還要辛苦，比賽歷時4小時21分鐘，決勝第五盤更是拚戰到搶十才收下勝利。

賽後納達爾接受場邊訪問時說：「這是和一位出色對手經歷的一個嚴苛的下午。要好好稱讚弗里茲，整個賽季他一直表現得很精彩。就我而言，這不是場輕鬆的比賽，我很開心終於晉級到4強。」

至於腹部狀況，納達爾回應：「我的身體整體來說還行，雖然腹部那邊是有點不太好，坦白說，發球時我必須想些和以往有點不同的方式來發球，甚至很多時候我都暗自心想自己可能無法完成這場比賽，但我也說不上來，或許是球場的能量幫助我挺下來。」

今年已經在澳網、法網兩站四大賽奪冠的納達爾，溫網要追尋生涯第23座大滿貫冠軍，以及延續問鼎單季包辦所有四大賽金盃的希望，他將與澳洲好手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）爭奪決賽門票，納達爾表示：「祈禱能準備好出賽，基瑞歐斯在所有場地都很擅長，特別是草地賽事他的成績相當好，我覺得這是很大的挑戰，我得拿出百分之百的狀態，我會試著把握所有機會。」

納達爾無懼五盤大戰考驗，順利晉級溫網4強。（美聯社）