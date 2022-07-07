「看見地方的需要、提供安全回家的路！」台中市政府重視地方交通安全，持續打通交通任督二脈，提供安全、舒適行車空間。建設局指出，市府斥資1020萬元啟動大安區中庄里三元路道路截彎取直工程，將於今年8月開工，年底前完工，將大幅改善地方行車通行安全。

建設局長陳大田說，去年8月地方民眾反映，大安區中山南路轉入三元路道路狹窄彎曲，迴轉角度過大易產生視線死角，為避免交通事故發生，建議道路截彎取直；市長盧秀燕旋即指示建設局編列預算辦理改善，目前已順利完成用地取得及工程發包，將於8月開工，改善通行安全，增加行車順暢性。

陳大田表示，「大安區中庄里三元路45號前道路截彎取直工程」全長65公尺，都市計畫寬度4公尺，編列工程總經費1020萬元(含工程費250萬元、用地及地上物補償770萬元)，已於今年5月完成用地取得及工程設計，並於6月底順利完成發包，目前正積極備料中，預計8月開工，今年底完工。

建設局強調，中市除大安區三元路截彎取直外，市府也持續辦理相關危險瓶頸路段拓寬改善，如后里區第一公墓前圳寮路於去年12月完成道路截彎取直，龍井區龍中橋也於今年2月啟動拓寬，改善道路寬度及行車視距不足問題，守護市民行的安全。