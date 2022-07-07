今天是24節氣中的「小暑」，全台高溫上看36度，中午過後仍有大雨或雷雨機率。明起高壓增強，午後大範圍降雨將逐漸侷限至山區附近。最新模式顯示，熱帶擾動發展中，下周可能有颱風生成。

「小暑」過後，天氣一天比一天熱；不過這幾天已經很熱了，各地高溫上看36度，中部「稍微涼一點」，高溫略低，為35度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，午後仍有大雨機率。

由於太平洋高壓勢力仍弱，不穩定因子四處亂竄，中午過後易有大雷雨發生。吳德榮提醒，應注意劇烈天氣無預警、不定點發生，上午防曬、下午躲雨。

整個午後變天的天氣型態，要等到明天以後才會改變，明起至下周三（13日），太平洋高壓逐日增強，全台高溫仍維持36度左右，差別在於午後雷陣雨強度減弱，範圍也跟著縮小，集中在山區及近山平地。

最新模式模擬，菲律賓東方海域到南海這一帶，熱帶擾動持續發展，不排除下周有熱低壓或颱風生成，若有颱風，將是今年第5號「桑達」。