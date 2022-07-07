新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒。行政院長蘇貞昌昨（6）日晚間呼籲，應該讓選舉回歸政策辯論，才是健康的選舉。此話一出引發網友熱烈討論，不少人認為「最會抹黑的不就是你們民x黨嗎？」

蘇貞昌昨晚出席活動時表示，當年自己就是選舉抹黑的受害人，雖然後來抹黑他的國民黨對手被法院判刑，也登報道歉，但他當時在對方的登報道歉旁寫下：「希望惡質的選舉文化以此為戒」，但看起來並沒有以此為戒，反而這些年來還變本加厲。

蘇貞昌談到，每次選舉還沒正式開始，抹黑就已經先來，覺得台灣應該要向上提升，而不是向下沉倫，林智堅在新竹8年的政績有目共睹的，桃園市長的選舉也應該就政策辯論，就各方面提出願景，讓選民檢驗，才是健康的選舉文化。

蘇貞昌的回應引發網友在《LINE TODAY》上熱烈討論，已有超過300則留言，不少人寫下「那誰先打柯志恩論文的？藍綠都一樣啦，果然是綠能，你不能」、「哈哈今天最好笑的話」、「別人都是惡質文化，你做的都是愛台灣」、「所以民進黨造假就會說是抹黑，其他黨就是惡行嗎？」