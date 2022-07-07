炎炎夏季到了，一名網友分享，在日本電車上撞見穿著「過度清涼」的男乘客，上半身明明是很正常的黑色T恤，但下半身卻大玩失蹤，僅穿著一條紅色的丁字褲，遠遠看過去下身只有一條線，超狂打扮吸引了6萬多人狂讚，不少網友看呆直呼，天氣有熱成這樣嗎？我到底看到了什麼？

一名網友昨在推特上分享照片說，在天氣持續炎熱的日本，電車上看到一個穿著輕便到最極限的男人，從照片中可見，一名戴著黑色棒球帽的男子，竟搭上「下身失蹤」的流行，上半身穿著普通T恤，下半身僅穿著紅色小丁。

推文吸引6萬人狂讚，還被轉發了1萬多次，引起網友們熱議，「我的夏季時尚出現了」、「我討厭的是有可能會在不知不覺中，坐在被裸露屁股碰過的座位」、「雖然天氣又濕又熱，但先生有必要嗎？」不過，也有國外網友替男子緩頰說，沒必要這樣偷拍然後說人家，他要穿什麼是他的自由。

相關消息被轉發到各網路平台，引起台灣網友討論，不少人看了男子的清涼照後備受衝擊，「下次不要再這樣穿」、「「你不尷尬，尷尬的就是別人」、「只變身一半的瘋狂假面」、「天氣有這麼熱嗎？」、「那個位子已經死了」、「我到底看了什麼？」、「還知道要除毛，可以」。

後續有目擊者留言說，剛剛在路邊有看到他在等車。另有網友則說，這名男子似乎不是首次以這樣的造型出現在路上，先前也曾穿過類似的打扮去搭電車，或者是去海灘玩耍。