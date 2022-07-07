女星黃嘉千驚爆與老公夏克立16年婚姻走向盡頭，目前正在打離婚官司，昔日恩愛模樣全成回憶，讓人不勝唏噓，同樣擁有16年婚姻的郁方，昨（6日）在社群平台傳授婚姻相處之道，讓不少網友贊同不已。

郁方嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲近16年，常在社群平台分享生活日常，昨（6日）似乎有感黃嘉千離婚一事，罕見分享婚姻經營之道，她表示婚姻要保持幽默，也要保持距離，幽默感是訓練出來的，必須保持的距離就是常說：「請，謝謝，對不起，萬事可平，跟熨斗一樣平」。

婚姻要保持幽默 也要保持距離￼ 幽默感是訓練出來的 那必須保持的距離就是 常說￼：請，謝謝，對不起￼ 萬事可平，跟熨斗一樣平🫥￼ 比如： 老爺説：請幫我準備一壺熱水我要泡茶 我：好的！ 不巧家裡只剩下一個他平常在喝的保溫壺，就拿它來裝熱水￼... 由好門媳婦的秘密生活郁小方發佈於 2022年7月6日 星期三

郁方舉例老公請她裝一壺熱水準備泡茶，不巧家裡只剩下他平常在喝的保溫壺，便將它拿來裝熱水，由於老公誤以為保溫壺裡面裝的是冷水，直接一口喝下被燙的哇哇叫，當下立刻質問：「

你為什麼這麼做？！我最近有得罪你嗎？」這讓當時飽受胃痛之苦的郁方有口難言，但不久後老公就傳訊道歉，郁方也說：「好家在後來馬上有人道歉，要不然我⋯⋯就會跪下來跟老爺説對不起。」

眼見郁方與老公的夫妻日常，網友紛紛留言：「好可愛的夫妻日常，其實妳退一步、他讓一步，才能夠相安無事的共同生存呀」、「先生很懂得退一步海闊天空的道理」、「老公的求生意志也是相當強」、「您們家老公真是太讚了，好有智慧呀！這也因為您也是一位很棒的老婆啊」。