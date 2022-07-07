一名高姓男子交女友沒多久，就搬進女友和她妹妹共同租屋處，因房內只有一大床，3人決定讓高男睡中間，姊妹倆分睡兩側，未料高男竟趁女友胞妹小美熟睡時，從牛仔短褲隙縫撫摸猥褻她下體，小美驚醒後抵抗，卻又不敢驚動姊姊，這時高男才罷手。事後小美提告，高男雖認罪，卻強辯睡夢中分不清楚哪邊是女友、哪邊是妹妹，二審法官不採信，依乘機猥褻罪判他8月徒刑。

根據判決書，高男與女友及女妹妹小美同床而睡，高睡在中間，小美睡在右側，女友則在左側。未料高男竟然趁著小美熟睡時，隔著牛仔短褲，先伸手撫小美臀部、大腿內側，再沿著短褲縫深入下體。

小美不堪受辱，隔天立刻傳訊給男友表示，「小高昨天摸我下面」、「我想要你快點過來學校陪我」、「拜託」。接著又告訴女同學表示高男有碰。女同學作證表示，「到學校後，小美說昨天被弄了，然後就哭了在，她講的時候一直哭，有點害怕，全身也在發抖甚至，我去摸小美時，她也有點抗拒，顯現小美於案發後確實面臨巨大精神壓力、處於極度驚恐之狀態，而倉皇求助。

法官調查，高男隔日也傳送「對不起，對於昨天晚上的事情一定嚇到妳，我真的很後悔覺得自己很迷糊，對不起，不尊重妳，也傷害到妳，不知道怎麼彌補妳現在的心理狀態，我知道現在妳很怕看到我，所以如果妳要回家就跟姐姐講一下，我會離開，還是要常回家，如果妳還是不能接受，我今天就會搬走了，就不會在住這邊了」 ，顯見他因心虛而感到惴慄不安。

高男到案坦承犯行，且有誠意和小美和解，求法官宣告緩刑，但因雙方並未和解，因此判處8月徒刑。

高男不服上訴，強辯改當天因酒後又睡夢中，分不清楚誰是女友誰是妹妹，所以才不小心犯案。高院法官認定，高男對小美造成身心受創，非常嚴重的創傷，雙方又未達成和解，不宜宣告緩刑，因此仍判他8月徒刑。