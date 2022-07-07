連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)公告2022年6月自結合併營收4660萬元，月增達31.3％、年增達55.55％，但第二季合併營收1.13億元，季減38.27％、年減10.15％。不過，累計上半年合併營收2.96億元、年減2.07％，衰退幅度較前5月8.39％顯著收斂。

橘焱胡同表示，國內疫情升溫使消費者內用意願降低，導致第二季營收明顯下滑。不過，隨著6月起國內疫情趨緩，餐廳用餐人潮逐漸回籠，配合集團祭出優惠活動激勵，成功吸引年輕消費族群來店用餐，帶動6月營收顯著回升、成長動能明顯回溫。

至於中國大陸上海在6月1日正式解封後，各項經濟活動陸續恢復正常，6月29日起開放可在餐廳內用。橘焱胡同預期，隨著禁令放寬，後續消費力道將逐漸回復，雖然餐廳用餐仍受限制，但透過外帶等方式仍可帶來一定營收貢獻。

展望後市，橘焱胡同表示，隨著台灣已逐步走向開放共存的後疫情時代、上海開放餐廳恢復內用，與星宇航空合作的飛機餐點亦隨著旅遊人潮帶動業績，預期7月營收表現可望持續回升，有機會站上今年高點。

橘焱胡同指出，8月將在海外開出第一個兩岸三地以外的新據點，預計會帶來一定獲利貢獻。而台中門市也將擴大經營，改造後將較原店面大一倍，亦可望對集團營收帶來一定貢獻，挹注整體營運成長動能。

橘焱胡同表示，今年除了既有餐飲品牌外，將持續擴大營運觸角，延伸至跨業態與通路的聯名餐飲、空廚及線上商城與雲端廚房，以嶄新的餐飲生態系經營模式，使集團受惠全方位客群布局，帶動營收與獲利持續穩定向上。