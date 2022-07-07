IC測試載板廠雍智科技(6683)公布2022年6月自結營收1.35億元，月增7.85％、年減1.84％，為近3月高點、改寫同期次高。合計第二季營收3.89億元，季增5.98％、年增3.01％，改寫歷史新高。累計上半年營收7.57億元、年增3.94％，續創同期新高。

隨著測試介面產品市場進入出貨旺季，雍智受惠5G智慧手機探針卡方案開始出貨、WiFi 6／6E及電源管理晶片產能開出，帶動IC測試載板及IC老化測試載板銷售暢旺，使第二季營收維持穩健成長、一舉改寫歷史新高。

展望後市，雍智先前法說時表示，因應客戶需求提升，今年規畫持續擴增產線、添購生產與檢測設備，受惠打入晶圓代工客戶供應鏈，應用上以人工智慧（AI）相關動能最強。此外，近年儲備人才拓展海外市場，今明2年預期亦會有所斬獲。

雍智指出，前段的晶圓探針卡測試載板為今年成長主動能，後段的IC測試及IC老化測試載板可望穩定成長，希望維持穩健成長動能。法人認為，在訂單出貨動能暢旺、配合漲價效益顯現抵銷成本上漲下，雍智第三季營收可望再創高，今年營運續攀峰可期。