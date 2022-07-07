國民黨高雄市長參選人柯志恩昨(6日)遷戶籍到新興區，成為正港高雄人，晚間她也在臉書分享心情，並透露在辦相關手續，同一時間也有鄉親辦理戶籍遷入，等到她辦完時，對方才開心地與她握手、打招呼，還說「一定要投給我」。

柯志恩談到，「立馬多了5票，非常高興！」而在辦理完相關手續後，也到歷史悠久的鼓壽宮參拜，向神明稟告並祈求保佑，除了祈求媽祖賜我力量，保佑競選活動平安順利，最重要的是祈求疫情早日終結，大家都平安健康。

而陪同柯志恩到鼓壽宮參拜的還有不少議員、里長以及市黨部副主委曹桓榮和在祈求地鄉親朋友。她說，非常感謝大家為她加油，入籍第一天，感受滿滿的溫暖，高雄人的熱情，挺讚的。

對此有不少網友在柯志恩臉書留言表示，「有志者事竟成，新興出發振興高雄」、「挺理想的」、「加油！我全家都投您」、「歡迎來高雄！加油」、「跟老師同一區耶」。