九合一選舉將至，綠營雙北市長人選遲未明朗，近期有消息指出，衛福部長陳時中因不想當「備胎」而萌生退意，陳時中本人5日則回應，有正式的訊息就會正式對外講。對此，民進黨前立委沈富雄分析，陳時中因已成「類備胎」和沒時間做選戰準備而心裡不高興，但台北市民也對陳時中感到煩了，若想到未來4到8年還要繼續看到他，將因感到厭煩而不投給他。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》表示，陳時中其實講話很不精準，但他的話術就是能讓現場記者「嚇得一愣一愣的」。沈富雄指出，記者提問的是「萌生退意」，相對的就是有沒有「起心動念？」，「先有起心動念才有萌生退意，宣布參選才有宣布退選」，他表示現場記者沒有馬上可立即再回問的水準，因此大家都被陳時中的「三八話」騙得東倒西歪。

沈富雄認為，身兼民進黨主席的總統蔡英文「現在很左右為難」，陳時中則是因「從原本的唯一人選，搞到現在蔡英文不敢下決定、變成『類備胎』」，且現在時間緊迫，已快要沒時間、也不容易做選戰準備，而心裡不高興。

最後沈富雄也提到「大家沒注意到」的一點，疫情第一年陳時中相當風光，若當時直接選北市局勢很好，但現在很顧人怨，「已經每天看你3年，煩了！」而若當選市長接下來還再看4年、8年，「看起來會不會煩？光是想到他要當市長，一看就煩，這樣就沒票了！」