有男子7日凌晨攜土製炸彈，前往新竹縣警分局新湖分局新工派出所引爆。（翻攝自記者爆料網）

新竹縣新湖警分局新工派出所今（7日）凌晨2時發生事故，一名男子因與父親為了探視女兒爭吵，事後父親拒接電話，男子竟然帶著著土製炸彈前往新湖分局新工派出所求警協助，未料突然情緒不穩引爆炸彈，當場轟然巨響，將右手掌遭炸斷，現場血跡斑斑，值班台電腦也遭炸毀，幸好現場員警並未受到波及，事後已立即將男子送往醫院救治，詳細案情仍待後續釐清。

據了解，該名男子因為女兒託付給父親撫養，昨天深夜卻因為打電話給父親要女兒，但父親拒接，男子一氣下情緒不穩，手持自製爆裂物，跑到新工派出所要員警協助連繫父親，還聲稱手上有爆裂物，員警見狀立刻安撫並警戒，未料男子卻情緒相當激動，在值班台引爆手中爆裂物，當現場一聲轟然巨響，當場將炸手炸斷，現場血跡斑斑。

目前該名男子傷勢嚴重仍在醫院急救，幸好員警並未受傷，但值班台電腦也遭受波及，詳細案發原因仍待警方釐清。