近日天氣不穩，由其中南部受到暴雨侵襲，而下雨除了賣傘業生意變好外，外送及計程車的業績也會變好，彰化市在本月4日就下了好大的雨，有網友目睹一名外送員涉水送飲料，過程中拖鞋被沖走，最慘的是最終這張單還被客人拒收，此事在網路上引發眾人怒火，美女主播蕭彤雯也有感而發，並分享自己的作法，表示如果叫外送遇雨，「這筆單我們一定給小費」，被眾人讚爆。

蕭彤雯看了這則「外送員遇雨悲歌」後有感，因此昨天特地在臉書PO文，轉發了相關新聞截圖，透露如果是在他家發生，他們是有個習慣，「只要配送過程中下大雨了，這筆單我們一定給小費！」，也針對此事，表示雖然不知道該名客人之所以不收餐的理由是什麼，「但這新聞還是看得我心裡有點不忍」。

蕭彤雯也補充，其實真的不知道這起拒收事件，過程是發生了什麼狀況，可能是店家讓客人不滿等，只知道「事實上就算拒收，外送員可能一樣拿得到配送費用」。

蕭彤雯也認為，包含外送等地每一份工作，「應該都有『成就感』這部分，而不是只有拿不拿得到錢這點⋯被拒收會有種未竟之感」，眾人聽聞蕭彤雯的作法，也表示贊同，「我也是，下雨叫外賣都會給小費，我覺得下雨外送員更辛苦啊」、「下雨給小費+1，天很熱也會給」、「暴雨我就不會叫外送飲料了，但如果是正餐，一定給小費，太辛苦了！謝謝他幫我淋雨」，覺得至少該體諒各行各業的辛苦。