中華職棒昨天迎來一場精采對決，由中信兄弟碰上樂天桃猿，此戰兄弟派出王牌洋投德保拉先發，他繳出了超水準的成績，完投9局僅被敲4安打無失分，達成本季、生涯第2次「完投完封」勝，更沒意外拿下單場MVP頭銜。此外統一獅也在同天擊退味全龍，讓桃猿上半季封王魔術數字因此消失。

兄弟昨晚在主場台中洲際球場迎戰桃猿，比賽兩度因雨中斷，但最後仍順利打完，此戰雙方形成投手大戰，兄弟王牌德保拉繳出完美表現，用93球就達成完投完封勝，僅僅被桃猿敲出4支安打，還飆出10次三振，前2局他都被擊出安打，其中包括一支二壘安，但他仍化解危機。

不過兄弟打線也一路被桃猿先發黃子鵬封鎖，他今天主投7局被敲6安打無失分，有5次三振2次保送，但8局陳禹勳上場就被陳子豪擊出安打，林志鋼代跑後再靠許基宏犧牲觸擊上二壘，下一棒詹子賢在關鍵時刻敲安，林志鋼直衝本壘，雖然第一時刻被判出局，但經挑戰後成功奪下首分。

終場兄弟就靠著這關鍵1分拿下比賽勝利，一路宰制桃猿打者的德保拉勝投入袋，拿到本季第6勝、個人第5座單場MVP，自則分率下降到2.74，此外也達成生涯第2次完封完封勝，上一次就在今年的4月，苦主同樣是桃猿，只能說本季他的他仍相當有宰制力。