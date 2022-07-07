大陸央視網報導，大陸國務院總理李克強6日主持召開國務院常務會議，部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作；確定有序推進電子證照應用的舉措，激發市場主體活力。要拓展電子營業執照在市場准入、納稅、金融等高頻服務領域應用，推進電子印章同步發放。強化部門和地方資訊共用，提升電子營業執照等互認度。

會議指出，按照中共中央、大陸國務院部署，有關部門對2021年度中央預算執行和其他財政支出、重大政策落實等進行審計。

會議要求，強化問題整改，管好用好財政性資金，節用裕民，推動宏觀政策落實，穩住經濟大盤。

一是各有關地方、部門和單位要對審計查出問題逐條制定方案盡快整改，適時開展「回頭看」，確保整改到位。將審計整改納入國務院大督查。對整改情況開展專項審計，堅決查處拒不整改、敷衍整改等問題。整改結果9月底前報國務院，並在向全國人大常委會報告後向社會公開。

二是對性質惡劣的依法嚴肅懲處，以儆效尤。

三是標本兼治，完善制度規範，強化內外部監管。

四是確保退稅減稅降費、緩繳社保費、穩崗等政策落實到位，依法嚴厲打擊騙稅等行為。確保民生資金規範安全使用。

五是堅持政府過緊日子。嚴格落實壓減非急需非剛性支出，對低效和沉澱資金按規定收回，嚴禁違規建設樓堂館所等，騰出更多資金用於穩市場主體穩就業保民生。

會議指出，穩住經濟大盤，既要實施好宏觀政策，又要持續推進「放管服」改革，更大激發市場主體活力。在加強法治政府和服務型政府建設過程中，推進數位政府建設、提升「互聯網＋政務服務」水準，目的是增強市場主體創業和發展動力，是適應資訊社會發展、提高政務服務效能的需要。

要在確保資訊安全基礎上，有序擴大電子證照應用。電子營業執照已有多年應用實踐，擴大應用範圍有利於便利市場交易，有利於激發市場主體活力，有利於經濟發展。要拓展電子營業執照在市場准入、納稅、金融等高頻服務領域應用，推進電子印章同步發放。強化部門和地方資訊共用，提升電子營業執照等互認度。

會議強調，要守牢資訊安全。完善安全管理規定，提高安全防護能力，依法保護個人資訊、隱私和企業商業祕密。對違規使用資訊、濫用資訊等各類侵犯個人和企業合法權益的行為，要依法依規嚴肅查處。