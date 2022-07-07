小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。電子終端需求持續修正，凱基投顧預料，下行循環將從下半年延續至2023年，考量需求進一步萎縮，將台灣晶圓代工產業2022～2024年獲利年複合成長率，由15％下修到13％，降評二線晶圓代工廠聯電、世界至賣出，推測合理股價是市場最低的30元與42元。

【1】下行循環來了 凱基投顧：大砍晶圓三雄目標價

美銀證券日前也基於出貨下修，調降半導體產業營運獲利估值，惟凱基投顧本次看法更保守，聯電直接由60元腰斬為30元，世界更由115元揮刀降至42元。海通國際、凱基投顧分別降台積電目標價至710元與580元。

【2】通膨燒 央行9月鐵定升息

主計總處最新公布6月消費者物價指數（CPI）年增率衝高至3.59％，已連四個月破3％，市場預期，中央銀行9月升息應該是升定了，但預料會比照6月升息半碼（0.125個百分點）搭配升準1碼。

【3】谷月涵：電子本益比 低得可憐

台股指數6日跌破「萬四」大關，寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，「相信這幾個月，（台股）應該會差不多跌完了」，持續下跌的空間有限，但台股要看到反彈恐要一段時間，需要貨幣帶動，由資金回流支持，以及觀察下半年的經濟情勢。

【4】台幣貶至二個月新低 3字頭快了

美元指數再衝高，加上外資賣超台股匯出，新台幣6日再度跌破29.8元關卡，終場收在29.81元的近兩個月低點，單日貶值4.5分，總成交量14.105億美元。新台幣失守29.8後，不排除將再次挑戰30元大關。

【5】缺油缺糧 斯里蘭卡宣告破產

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）5日表示，該國正面臨數十年以來最嚴重經濟危機，數百萬民眾買不到食物、藥品與燃料。威克瑞米辛赫宣告該國已經破產，如今債務超過500億美元。