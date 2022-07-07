民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅捲入論文抄襲疑雲，國民黨立委鄭麗文認為，不管是選市長還是總統，是不是碩博士學位其實並沒有那麼重要，但若林智堅的論文真的是抄來的，這個人的程序與操守就有待審視，酸「我們的總統都只有1.5個學位了，還要來個抄人市長嗎？」

鄭麗文昨（6）日在臉書表示，林智堅的中華大學碩論共有26700個字，但其中23450個字與竹科發標的結案報告相同，另外還有1679個字與2005年12月的品質月刊相同，抄襲比率達到94.1％；而台大國發所的論文，指導教授、國安局長陳明通兩本論文都看過，「難道沒有發現驚人的相似之處嗎？」

鄭麗文指出，國科會早已經有白紙黑字規定學術倫理規範，如引用他人資料或論點時，必須尊重智慧財產權註明出處，否則將視為抄襲；另外還有規定，研究計畫不應將已發表之成果作為要進行之研究，也不應隱瞞曾發表過相似的研究成果。

鄭麗文表示，林智堅雖然為論文涉嫌抄襲一事開記者會，但卻不讓記者提問，因此還有許多疑雲尚待澄清，並說「其實選舉，不管是選市長、總統，是不是碩博士學位並沒有那麼重要，但如果論文真的是抄來的、學位是榨取他人心血而來，那麼這個人的程序與操守就有待國人審視！我們的總統都只有1.5個學位了，還要來個抄人市長嗎？」