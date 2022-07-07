陳明通與林智堅二人於2019年合照。（本報資料照片）

林智堅的碩士論文捲入疑似抄襲風波，林的台大指導教授陳明通在一份聲明中指，是另位同學余正煌，拿林智堅的資料寫論文，媒體人彭文正開酸此舉是「一桃殺三士」。對此，台大名譽教授賀德芬認為，陳明通沒殺掉這兩個人，而是殺了他自己，「用他這句話殺掉他自己」。

林智堅陷論文門風暴，也提告踢爆此案的台北市議員王鴻薇。賀德芬6日在接受《中時新聞網》訪問時表示，勸林智堅省一省吧，不必去告了，要證明清白還要靠司法？公道自在人心，大家來評斷，已經這麼明白，相同比例這麼高，錯字都相同，不要去告了，這是政客玩弄司法的手段。

賀德芬直言，林智堅只是制度共業下，太愛虛假、好面子，或是想要騙人。但學歷不代表有學問，有學問也不見得是好學者。但林智堅又不是學者，要這個虛名做什麼？

賀德芬強調，林智堅就坦然承認，的確當時沒有盡全力，也沒有個人創見。最後問題還回到老師（陳明通），「你是學術中人，做這種事，還有臉出來講話，真是太笑話了！」學術界不該檢討嗎？怎會有這樣的老師？

林智堅的指導教授陳明通日前曾聲明，余正煌一開始撰寫碩論計畫不理想，找上自己的研究助理楊喜慧，把林智堅的民調資料給余正煌使用。彭文正諷刺陳明通是「一桃殺三士！林智堅、余正煌、楊喜慧！」

對於彭文正一桃殺三士的看法，賀德芬說「我不同意」，這兩個人（林智堅、余正煌）小咖，也沒人在乎論文的成果，他們以後的表現和論文也沒差，陳明通沒殺掉這兩個人，而是殺了他自己！「陳明通用他這句話殺掉他自己！」