英國首相強生（Boris Johnson）遭官員逼宮，至今有40多位內閣官員請辭。

英國政府至今已經有45位閣員及官員相繼請辭，逼英國首相強生（Boris Johnson）下台，甚至有閣員親自跑到首相官邸唐寧街10號，嗆強生必須下台。

路透社報導，至今已經有超過40名英國閣員、官員主動遞出辭呈，英國廣播公司（BBC）統計，一共有45位，請辭人數恐怕還會再上升。當中最大咖的包括財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、衛生大臣賈維德（Sajid Javid），這2人5日率先在10分鐘內相繼遞交辭呈，進一步引發這場逼宮大戲。

路透社引述消息人士指出，甚至有閣員親自跑到首相官邸唐寧街10號，當面嗆聲強生必須下台，其中一人敦促他自己設定時間表，有尊嚴地離開，而不是面臨不信任投票，許多議員則表示，現在的問題是他何時要下台，而不是是否該走人。

英格蘭及威爾斯檢察總長布瑞弗曼（Suella Braverman）6日晚間呼籲強生辭職，並且成為第一個宣布將競選黨魁、取代強生的內閣閣員。布瑞弗曼接受電視台專訪時表示：「我確實認為現在是首相下台的時間了，如果要舉行黨魁選舉，我會把我的名字放進去。」

挺過「派對門」醜聞的強生，為何如今再度面臨黨內逼宮？導火線在於英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）涉及性醜聞引咎辭職，他在倫敦一家私人俱樂部對2名男客人性騷擾，甚至觸摸其中一名男性的私處。

不過英國政府隨後表示品契爾已承認錯誤，將會繼續擔任議員，不會面臨其他處份，唐寧街的處理態度令人憤怒，甚至連保守黨議員都相當不滿。

後續更爆出，品契爾早有性騷擾前科，甚至強生在2019、2020年間就已知情，不過強生仍在今年2月拔擢品契爾為副黨鞭，引發外界質疑強生用人有問題，唐寧街更改口稱強生事先知情，但「忘記了」，進一步引發說謊質疑。

針對官員們集體逼宮，強生6日強調不會下台，稱英國現在最不需要的就是大選，他同日也開除住房大臣戈夫（Michael Gove），據報他當面告訴強生他應該辭職。

針對強生堅決不下台，一名匿名保守黨資深議員透露，「如果他認為他能在議會支持崩潰的狀況下繼續堅持下去，首相就是在自欺欺人」，「他讓保守黨難堪，並且蔑視選民。」