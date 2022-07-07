因拋出多張汪小菲與其他女子曖昧鐵證照片，讓台灣狗仔葛斯齊聲名大噪，甚至討論度、人氣在大陸微博超過大陸第一狗仔卓偉，近日葛斯齊接受媒體專訪，被問到汪小菲那幾張照片甚至是對話截圖到底從何而來？葛斯齊表示其實沒有別人想像的這麼複雜，就是有知情人看不過去臉書私訊提供給他而已，且來源很多，爆料者超過一位。

葛斯齊先前在直播中分享多張汪小菲和張穎穎聊天紀錄，透露兩人之間有約法三章，甚至一度大吵鬧分手，後來他又爆出3張汪小菲和其他女子的合影，讓汪小菲的緋聞頓時上了熱搜，但他強調絕對並非大S私下要他這麼做，只是為了維護狗仔的尊嚴，不願被說造謠抹黑。

之後，汪小菲又在賣貨直播中，意有所指稱先前大家所傳的八卦，自己不願出來說明是不願與之起舞，大多是P圖和假消息，已經透過律師處裡。此番話引來葛斯齊表示自己不願對號入座，但如果「汪某」失憶了，他願意幫忙喚醒記憶，嗆說「關刀已擦亮」，也發誓絕無收汪小菲的錢。

最近葛斯齊出新書，據《自由時報》報導，他表示先前卓偉微博還沒被封號時有8百萬粉絲，天天有收不完的爆料，而他手上關於汪小菲的照片消息，也是有人翻牆透過臉書私訊給他的，再加上他的狗仔人脈審核確認，至於這些人為什麼要特別翻牆，不爆給大陸狗仔就好？葛斯齊說，由於有些大陸狗仔沒有道德，收到爆料後沒有遵守保密原則，不僅背叛消息來源，還會去跟當事人勒索，應該就是因為這樣才會願意將消息分享給他。