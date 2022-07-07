洗澡用肥皂還是沐浴乳？一名網友透露，他除了當兵的時候用過肥皂，其他時候都是用沐浴乳洗澡，因此很好奇肥皂到底有什麼魔力，讓大家現在都還繼續用。不少網友看完直呼，不要小看肥皂，它能從頭洗到腳超方便，且成份天然不易過敏，又不像沐浴乳一樣會有很多瓶罐的廢棄物產生，相較之下很環保。

一名男網友昨在PTT上發文說，他去超商買東西的時候，意外發現有個專區放滿了各種進口肥皂，看起來很顯眼，推測應該是用肥皂的人不少，所以才特別進貨。不過，他自己除了在成功嶺當兵的時候用過肥皂洗澡，其他時候其實都是用沐浴乳。

男網友指出，他記得當初使用肥皂洗澡，只覺得速度超快，讓他在軍營生活的時候，可以多講2分鐘的電話，因此他也很好奇，像肥皂這樣古老的產品，究竟擁有什麼的魔力，才會讓現代人繼續使用呢？不知道有沒有肥皂派的人可以幫他解惑。

貼文引起網友熱議，不少人大讚肥皂很好用，有使用方便、成份天然及較環保3大優勢。許多網友指出，肥皂除了可用來洗身體，也可以拿來洗頭髮，一顆洗全身真的很方便； 此外，就是比起沐浴乳的化學成分，肥皂相對比較天然與單純，不太容易過敏；最後就是肥皂可省去瓶罐，很環保。

另也有許多網友點名水晶肥皂好用，不過，早在2017年水晶肥皂就把包裝上的「皮膚保養」字樣拿掉，僅剩洗衣皂功能。而雙和醫院皮膚科醫師金益安則說，人類皮膚偏弱酸性，沐浴乳的pH值多介於7到8，而水晶肥皂pH值超過10，要拿水晶肥皂洗澡不是不行，只要皮膚夠健康、油脂分泌旺盛；但若皮膚較脆弱，恐會因為過度清潔而過敏，甚至出現接觸性皮膚炎的狀況。