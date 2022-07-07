新竹市長林智堅論文事件越滾越大，台灣大學與中華大學昨(6日)皆收到具名檢舉函。台大也特別要求，即日起所有碩、博士畢業生的論文均須進行「原創性比對」，確認沒問題後才算完成離校程序。此舉引發網友熱議，有人就留言問「塔綠斑不是最愛溯及既往的嗎」。

台北市國民黨籍議員徐巧芯昨在臉書po出檢舉信件，表示已向台大檢舉林智堅的國發所論文涉嫌抄襲。而台大表示，已收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，將審查檢附事證後，確認是否受理；並於昨天要求，碩、博士畢業生在提交論文後，指導教授須檢視論文原創性比對結果。

對於台大的做法，引發網友熱烈爭論，在本報等網媒或平台留言回應，其中《LINE TODAY》相關報導底下有超過750則留言。有人認為「阿堅沒有全抄啦，阿堅至少有記得改一下自己的名字」、「塔綠班連台大都拖下水，可憐喔」、「不是害到學弟妹，本來論文就是追求原創性」、「咦？台大沒有原創比對？」、「照理本來就該做論文比對，怎麼現在才規定」、「我以為比對是基本…原來台大不用…」、「世界又看見台灣了」、「政治人物的論文都應立法強制公開供百姓閱覽」、「早就有的系統之前不嚴格比對」。