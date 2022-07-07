性感網紅蕾菈是知名YouTuber團體「反骨男孩」的成員之一，擁有精緻混血臉孔與超兇猛火辣身材，加上自然不做作的個性，讓她在網路上吸引超高人氣。而日前宣布結婚的她，透露圓夢入手人生第一台特斯拉，更大方公開愛車內裝及配件，令不少網友看了忍不住直呼「好高級」。

蕾菈在昨（6）日推出的新影片，內容便是開箱不久前以240萬元買下的特斯拉愛車。而她除了將愛車內部座椅全改成白色之外，還加買了防水地墊、雙層置物架等設備，讓舒適度更加提升，全車也以黑、白、灰3色系為主，看起來相當有質感；另外，蕾菈還表示因自己是路癡，所以還加購了「自動駕駛」功能，令一旁的攝影師忍不住虧「台北市的汽車駕駛員小心了」。

蕾菈在影片中，還不忘大讚特斯拉的服務品質，交付過程十分順利，從下訂到取車僅花了1個月的時間就搞定。接下來，她還打算在明年11月前購入買新房，擁有自己的房產，可見她雄厚的財力。

網友看到影片後也紛紛留言「說真的蕾菈的審美觀不錯, 車內的裝潢整理的很漂亮, 看起來很高級,就等蕾菈的新房子囉」、「真的是對蕾菈改觀了～ 加油！下次開箱房子」、「既然買車的願望達成了！那就希望蕾菈如願買到房子喔！這台車真的好美喔～停車停到歪成這樣真的很厲害」、「恭喜蕾菈買新車 行車的時候還是要注意安全喔」。