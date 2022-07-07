黃嘉千與夏克立16年婚姻生變，傳出她已提起離婚訴訟，預計暑假過後對簿公堂，對此，知名律師呂秋遠提到談判離婚過程時，多的是口是心非的謊言，甚至話中有話，更列舉最常聽到的10句話，引起不少網友共鳴。

呂秋遠列出談判離婚過程，最常聽到的10句口是心非的謊言，第一、「現在的條件對你已經很好了，你如果現在不答應這些條件，到法院以後只會更糟糕」，他表示都恩斷義絕，怎會願意對即將離婚的伴侶好？通常這句話意思就是「答應他的條件，一點不好，到法院會比較好」，第二、「我還是愛著你，但是我沒辦法就這樣割捨她，你要再給我一點時間解決這件事」，這句話就是兩個都要的意思，尤其在猶豫不決時，誰逼他就回到誰身邊，第三、「我跟她已經沒有感情，很快就會離婚了」，通常「很快」指的都是到被另一半發現為止，最後就會被原配提告。

在許多話術裡，在婚姻中兩個人感情不好時，在談判離婚的過程中，多的是口是心非的謊言，甚至經常話中有話，以下我們就來看看，在離婚危機時，最常聽到的10句話： 1.「現在的條件對你已經很好了，你如果現在不答應這些條件，到法院以後只會更糟糕。」 ... 由呂秋遠發佈於 2022年7月5日 星期二

第四、「我想要跟你繼續下去，但是我媽反對，她說我們不適合」，呂秋遠解釋這句話原意，就是不想要繼續下去，純粹只是安撫術語，第五、「我們談的不是錢，我們談的是這幾十年的感情」，意謂請把這幾年花在你身上的財產、扶養費吐出來，不然別想從婚姻脫身，第六、「離婚以後，孩子由我來照顧，以後你還是可以在不影響孩子作息的情況下，隨時來探視」，意指以後要看孩子，得到的答案會是「小孩不想、小孩沒空、我沒空」。

另外幾點像是「要離婚，可以啊！我們明天就去戶政事務所簽」，就是要對方慢慢等，永遠都不會有空去簽字離婚，至於像是「隨便你，你高興就好」的意思，就是指條件當然是我開，要是做出不喜歡的決定，對方就完蛋了，另外，「我是為你好」指的是要滿足我對你的期望與想像，所謂的為你好其實是為我好，最後看似甜蜜的「老公，我永遠愛你」，這句話代表著「你死定了」的意思。

對此，網友心有戚戚焉表示：「廢話永遠比真話多，第10點才是最可怕」、「有些儀式感，是情緒勒索的代名詞」、「為什麼總是能夠這麼突破盲腸」、「被律師耽誤的離婚專家」、「結婚前聽到類似的句型，立馬覺得不妥。好險沒結婚」。