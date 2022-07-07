宏達電(2498)旗下內容品牌VIVE ORIGINALS攜手百聿數碼，斥資近億元打造《華燈初上》未來版戲劇。後續《華燈初上》全新一季將在BEATDAY元宇宙中展開，開創全球首部「多重場域沉浸式」元宇宙戲劇，不僅如此，BEATDAY也同時宣佈將與電通行銷傳播集團(dentsu)旗下全方位媒體行銷公司貝立德(dentsu X)與數位行銷顧問公司安索帕(Isobar)簽訂戰略合作協議，未來三方將發揮各自專業優勢，協助客戶進軍元宇宙市場，建構完整的元宇宙生態系統。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，宏達電致力把BEATDAY打造成一個超越人們現實經驗的玩樂宇宙，以虛擬全息、多元設備、社群服務作為平台基礎，提供玩樂體驗從音樂演唱會到舞蹈、劇場、電影、表演藝術。這次首度跨足影視領域，斥資近億元打造《華燈初上》未來版戲劇，邀請林心如擔任製作人及原班人馬回歸，引領觀眾從追劇模式進化到參演模式，未來也將持續與更多影視IP合作，同時布局廣告及商務、為用戶提供娛樂、探索、購物等多重服務，協助滿足品牌客戶成功進軍消費者元宇宙新體驗。

百聿數碼總經理李志緯表示，《華燈初上》由影視IP跨足到Web3.0，這次跨域合作由百聿數碼提供影視授權、HTC VIVE ORIGINALS 負責元宇宙全息製作，再加入貝立德及安索帕的全媒體廣告代理佈局與數位創意體驗資源，相信可以開創出影視戲劇在未來應用的先例，期望擴大娛樂相關的產業機會，同時提升國際能見度。

「BEATDAY X華燈初上未來版」獲得111年文化部5G科技影音展演創新應用補助，除了在線上展現沉浸式元宇宙戲劇，更結合5G技術，將元宇宙概念延伸至線下，整合線上及線下多重場域。觀眾在進入林森北路實地探索的同時，能獲得線上所需的線索以及道具，沉浸於元宇宙架構的多重場域之中。除了為觀眾帶來創新的戲劇體驗形式，平台也發展出多元的廣告獲利模式，開拓元宇宙的全新商機。

「BEATDAY X華燈初上未來版」預計今年年底推出，將提供用戶線上與線下的「多重場域式戲劇」體驗，讓元宇宙概念與民眾實際生活結合，並提供手機、平板、電腦等跨平台服務。