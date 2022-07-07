明星夫妻黃嘉千和加拿大籍的夏克立結婚16年，昨(6日)週刊驚爆兩人婚變，外界揣測主因與個性摩擦有關，又因黃嘉千名氣比夏克立高，令夏克立默默背了「黃嘉千老公」的標籤好幾年，難免失去自信。見此，名嘴楊月娥便問老公會不會介意被稱呼是她的先生？對此，楊月娥老公給了教科書般的標準答案。

昨週刊指出，夏克立和黃嘉千結婚多年，起初夏克立在台灣闖蕩打拚時，總會被稱呼「黃嘉千老公」，難免因此心中有芥蒂，直到上了《爸爸去哪兒》才闖出自己的一條路。對此，名嘴楊月娥有感而發，立刻問先生：「別人一直介紹你是楊月娥的老公，會讓你失去自信，感覺不舒服嗎？」，老公直言完全不會。

楊月娥發文。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

楊月娥進一步說：「別人介紹我是盧代表的太太、盧老師的老婆，我都很開心」，而她平時忙家事不以為苦，私下是小女人心態，「我們是同理相待的夫妻情侶，我們是彼此的特別助理」，也認為異地夫妻維持不易，「夫妻真的不宜分隔兩地，身心都要在一起，生活一起、睡覺一起，26年的日夜間部同學，有聊不完的話，有共同的興趣，我們形影不離。」

楊月娥和老公結婚多年相知相惜。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

見到黃嘉千婚變新聞，楊月娥嘆氣說：「維持愛情的濃度並不容易，並肩同行，相知相惜，都需要經營，擁有過的幸福甜蜜都是真的，如果緣分盡了，就祝福彼此吧！成年人的決定，無怨無悔。」網友回應：「男人要更有氣度，自信是來自實力」、「所以婚姻是需要經營，互相尊重互相包容，要有同理心替對方著想，不能聚少離多，有共同的興趣，聊不完的話」、「有自信的男人就是帥」、「婚姻真的是個修煉場，很不容易，進來了才知道是怎麼一回事」。