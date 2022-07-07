鬼月最有名的慶典之一，當屬基隆中元祭，還被列入了「台灣十二大地方慶節」之一，最大特色是每年都會有輪值的姓氏來主普，負責規畫節慶活動，也會該姓氏宗親會協助辦理，因為主普就像是主人家，年年不同姓，輪值一次要等十多年，所以，大家都會全力辦理，據說，每年的主普姓氏的後人協辦，都能旺後人。

距離農曆七月鬼門開不到一個月，這是台灣最重視的慶典月份之一，從七月一日起，到結束，天天有普渡拜拜，更有慶典從南到北，而最早的一場活動，就在基隆的中元祭開場，就是在農曆的七月一日凌晨時，位在基隆巿的老大公廟要開龕門，讓好兄弟可以來到人間，接受大家的招待。

而基隆的中元祭活動裡，最重的是十四日的放水燈遊行，這個活動大約160年之久，起源在於，早期基隆地區的移民，多以福建漳州、泉州安溪為主，二方人馬常因爭土地、耕種農田等起衝突，當時死傷人數很多，也爭鬥許多年。

終於在1985年時，再度發生大規模械鬥，死傷百餘人後，這時有地方人士出面進行調停，雙方得到合解後，決定將先人的骸骨合葬祭祀封為「老大公」，而安葬之所則設立「老大公廟」。

而每年祭拜活動，以姓氏輪流舉辧中元超渡活動，並普施孤魂好兄弟等，再加上用陣頭遊行方式，取代打鬥就延伸出現在的中元祭的遊行活動。

而參與遊行的姓氏，最初只有編列11個順序，有些是幾個姓氏合在一起，之後，隨著各姓氏後代人數變多，要求自己獨立出來主辧遊行普渡慶期典活動，到現今有十五個順序排列。

而每年的花燈遊行，主普姓氏宗親會都會傾全力，辦的熱烈又澎湃，主要讓好兄弟們吃的很飽，看的開心，拿的也快樂，而當主人家的主普姓氏先祖們，也都會覺得得意又神氣，特別有面子，就格外保佑同姓氏子孫運勢旺，其實，按宗教來說，主普姓氏在普渡過程，除供品外，也會同時舉行超渡法會等，算是累積功德，這對個人來說，都能讓運勢加分。