大陸全面解封復工，光寶科(2301)6月合併營收為146.43億元，月增1%，創3年同期新高，光寶科總經理邱森彬表示，由於成本已漲價反應，第2季毛利及獲利可以回到正常，下半年也會比上半年好。

隨著大陸解封，供應鏈出貨趨穩，光寶科6月合併營收為146.43億元，月增1%，年增9%，累計第2季合併營收為429.76億元，季增4.2%，受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，今年1到6月合併營收為842.07億元，年增7.41%。

就各部門來看，高階筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種市場需求穩定，帶動資訊及消費性電子部門營收年增10%，資訊及消費性電子部門營收占比達48%。

雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增近一成，雲端及物聯網部門占整體之32%，已連續6個月超過整體營收30%。

全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等高端產品需求穩定，加上電動車充電裝置、車用LED照明等汽車電子應用出貨暢旺，帶動光電部門營收年增5%，光電部門6月營收占整體20%。

邱森彬表示，第2季毛利率及獲利因漲價反應成本可望回到正常，預估下半年會比上半年好。