黃嘉千與夏克立16年的異國婚姻觸礁，預計暑假過後對簿公堂，黃嘉千昨（6日）透過律師賴芳玉發出聲明，表示離婚的決定非常艱難、很不得已，對於占用社會資源深感抱歉。而同為異國婚姻的吳鳳則認為，婚姻沒有因國籍不同而變得複雜，「以我的想法，所有的婚姻都是一樣的！如果中間沒有共同目的跟互相的交流，都會遇到問題！」

吳鳳昨在臉書發文談異國婚姻，他指出雖然最大挑戰是語言，不過只要男方或女方會講對方語言，基本上問題就不大，再來比較常遇到的問題就是宗教和家庭，吳鳳說：「其實婚姻的出發點是互相包容，同一個目的跟一起願意打拼，而不是宗教或者什麼！每年很多同國家的人離婚，講共同語言的人也沒辦法在一起！所以關鍵不是共同文化或者語言，而是目標！」

吳鳳認為，一個人過跟兩個人過的絕對不一樣，他認為，婚姻的意義是互相支持、努力，一天比一天進步，才能讓家庭越來越有能力，有了孩子就要一起付出，遇到問題要一起面對，有喜悅的事就一起分享。

最後，吳鳳強調：「千萬不要覺得異國婚姻很麻煩，或者婚姻很可怕」，最重要的是，自己是不是跟對的人在一起、夢想是不是有共同點、有沒有想要一起實現的願望。而吳鳳這一番話，也讓網友看了超有感，直呼實在太中肯。