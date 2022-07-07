暑假正式開始的同時，大人小孩都準備好外出遊玩充電，而各大百貨公司也陸續推出了一系列的活動、展覽與快閃店，像Global Mall就推出「三大療癒異國展」，更將美人魚帶進百貨；統一時代百貨台北店則推出大人小孩都熱愛的樂高90周年「Come Celebrate Play」樂園；大葉高島屋也將舉辦真人餵魚秀、人氣IP明星見面會等各種活動；京站就針對大人消暑最愛、與麒麟KIRIN打造的大人系暑假「乾一杯！微醺涼滋味」活動。

Global Mall新北中和店的「Kakao Friends LEMON TERRACE」快閃店推出「車長萊恩玩偶」，推薦價1099元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店與亞洲國際風箏聯合會舉辦「黃景楨藝術風箏展」，帶來了高達8米的八大繽紛美人魚進到館中。（Global Mall提供）

Global Mall在27日前展開「FUN暑假。玩一夏」活動檔期，特別新北中和店就祭出以韓國旅遊、悠遊海洋為主題的「三大療癒異國展」，包括31日前獨家的超人氣韓國IP「Kakao Friends LEMON TERRACE」快閃店，除了大型萊恩公仔及超過500項不同造型的商品，還有車長限定系列，另外更推出蒐集了韓國道地小吃到零食的韓國展，同時還與亞洲國際風箏聯合會舉辦「黃景楨藝術風箏展」，把高達8米的八大繽紛美人魚帶進館內，打卡拍照、吃美食一次滿足。而Global Mall今年也在全台八店共推出「微夏令營」的300場親子活動，從唱跳活動、小小職人體驗到DIY手作課程，讓小孩每周都不無聊。

樂高「想玩 世界就是玩樂園」打造系列闖關活動，現場完成闖關並到快閃店任意消費，將可獲得活動限定「90周年紀念小車」贈禮、消費滿額再送各式樂高好禮。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店今夏就與消費者一同為樂高慶祝90周年，17日前推出了以「想玩 世界就是玩樂園」的體驗活動，現場設置了2層樓高的巨型溜滑梯及各式樂園裝置拍照打卡點，還有30倍放大生日派對蛋糕與具備聲光效果的卡片裝置，小朋友也能在現場挑戰體力與拼砌技巧的體驗關卡，現場完成闖關挑戰並到活動快閃店任意消費，將可獲得活動限定「90周年紀念小車」贈禮、消費滿額再送各式樂高好禮。

大葉高島屋暑假期間每日將會定時舉行海洋氣泡秀，逢周末假日也有兩場真人餵魚秀。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的「童心滿分特賣會」，funbox toys推出XS角落小夥伴，假日特惠任2件75折。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋今年也照樣為小朋友推出了一連串的精彩活動，不僅12日前舉行集合玩具、童裝、文具等百項商品的「童心滿分特賣會」，打出最低2折起優惠，另外暑假期間每日將會定時舉行海洋氣泡秀，逢周末假日也有兩場真人餵魚秀，中央水族廣場更會在每周六日下午3點或4點舉辦「超人力霸王」、「名偵探柯南」見面會，及雜技魔術等多場表演活動，而23日及24日也將舉行天母商圈獨有的特色節慶「天母啤酒節」，8月6日則舉辦七彩泡泡派對，將開放50組親子線上報名一起同樂。

京站 x 台灣麒麟KIRIN合作特企「乾一杯！微醺涼滋味」，完成限定任務即可免費享KIRIN啤酒。（京站提供）

京站bo-derek-尖頭鉚釘金釦穆勒鞋，白色，原價5280元，特價2280元。（京站提供）

而暑假不僅是讓小孩開心而已，京站也特別為大人帶來了與台灣麒麟KIRIN的合作特企「乾一杯！微醺涼滋味」，20日前年滿18歲的Q卡友拍照打卡，並hashtag指定詞，憑當日不限金額消費發票，即可兌換限量200份的KIRIN一番啤酒330m瓶，另9日、10日下午2點到晚上8點，年滿18歲的顧客完成京站跟KIRIN夏日限定任務，即可獲限量1500名KIRIN一番搾迷你啤酒135ml，最後還有本月指定周五夜限定的「好Q狂歡夜」，晚上7點半到8點於京站Q條通餐廳用餐，每桌即可派1名代表參加「小遊戲」並抽神秘扭蛋，有機會獲得Q條通餐廳美食餐點招待券。