混合辦公已成為新工作型態，Logitech羅技宣布推出專為辦公與空間需求者打造，同時符合會議控制需求、具有話筒擴音機功能的Logi Dock全功能擴充底座工作站，以及輕便好攜的Zone True Wireless Earbuds商務真無線藍牙耳機，利用Logi Dock連接多設備並集中管理所有線纜，簡化桌面空間，再以一鍵加入會議、快速靜音或開關鏡頭等功能，提升工作效率，還能使用內建的降噪麥克風與揚聲器，視訊時即能更方便執行，還能提供高達 100W 的功率，為PC或Mac充電。

Logi Dock相容於各大視訊會議系統，如Microsoft Teams、Google Meet、Google Voice以及 Zoom，更可整合Outlook或Google行事曆，方便一鍵即可加入會議，使用者也能夠透過聲音及視訊控制按鈕，在會議中快速靜音或開關視訊。（Logitech提供）

Logi Dock共有2種版本，Microsoft Teams版本及UC版本，相容Google Meet及Zoom，2種版本皆支援各大視訊會議軟體，此次推出質感石墨灰，嘖嘖獨家優先預購，定價1萬3999元；Zone True Wireless Earbuds，定價8500元，搭配Logi Dock團購也享獨家折扣。