澎湃新聞報導，大陸首個國產新冠中和抗體聯合治療藥物開始商業化。7月7日，騰盛博藥生物科技有限公司（騰盛博藥）及其旗下控股公司騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司（騰盛華創）宣布，其長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在中國商業化上市。7日首批抗體藥物實現商業放行，標誌著這一聯合療法正式開啟商業化的重要里程碑。

報導稱，2021年12月，安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法獲大陸國家藥品監督管理局（NMPA）上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年（12-17歲，體重≥40 kg）新型冠狀病毒感染（COVID-19）患者，其中青少年（12-17歲，體重≥40 kg）適應證人群為附條件批准。這是首個大陸國產新冠中和抗體聯合療法藥物獲批。

安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法於2022年3月獲大陸國家衛生健康委員會批准納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》。騰盛博藥介紹，全球3期臨床試驗資料顯示，這一聯合療法可使患者住院和死亡風險降低80％。全球多個獨立實驗室開展的活病毒及嵌合病毒實驗表明，這一聯合療法對目前中國主要流行的Omicron亞型BA.2活新冠病毒變異株及以往所有廣受關注的新冠病毒變異株均保持中和活性。目前，確認此聯合療法對BA.4／5和BA.2.12.1中和活性的進一步實驗，包括活病毒分析，正在進行中。

2021年，騰盛博藥曾向中國21個城市的22家醫院捐贈了近3000人份的安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法用於臨床救治，目的是為了説明控制由Delta變異株引起的疫情暴發。2022年3月22日起，多個省市醫療保障局陸續執行了《國家醫療保障局財政部關於做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫療保障的通知》的指示，將安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法納入本地醫保基金支付範圍。

今年3月，騰盛博藥曾宣布，騰盛華創與國藥控股股份有限公司（國藥控股）達成戰略合作，雙方將共同推進公司長效新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗／羅米司韋單抗聯合療法在中國的商業化進程，包括藥品儲備、管道分銷、區域准入、及其它創新業務合作。