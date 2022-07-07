一名身價上億的林姓女子，因辦理母親喪事結識葬儀社老闆阿正，雙方一見鍾情，即使已知道阿正有同居女友，還是願意與阿正交往，阿正也承諾半年內會與女友分手，並與林女一輩子相伴到老，林女也付出真情，51天內拿出1384萬替阿正還債、買房，甚至還送價值345萬元的賓士車當生日禮物，但阿正卻要求林女繼續出錢替祖父還債，遭林女拒絕後，雙方漸行漸遠，林女這才驚覺受騙。新竹地院審理認為，男女感情不能因男方沒有實現承諾，就認為屬於詐騙行為，因此判阿正只要返還169萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，該名葬儀社老闆阿正，於民國108年12月間向林女謊稱真心要交往、半年内一定與同居女友分手、願與林女相伴到老、照顧她一生，讓林女信以為真，雙方陷入熱戀。但阿正卻表示經濟能力不好，要求林女提供房屋供其貸款以清償債務，並假借須清償信用貸款新臺幣270萬元、車貸80萬元、友人借款75萬元、協助胞弟整合債務60萬元，及裝修房屋、買車、繳納死會會錢、女兒學費、購置房產安置父母居住等。

林女為了愛，匯款1,039萬元給阿正，但阿正又表示想買賓士車，林女又立刻購買價值345萬元之賓士汽車1輛給阿正。

但阿正因要求太多，林女於109年3月表示不再給錢後，雙方見面次數即開始減少，甚至阿正向林女請求清償祖父債務後，遭到林女拒絕後即未再見面，阿正也沒在承諾之期限與同居女友分手，且對林女態度轉為不耐煩，林女一怒下，要求阿正償還之前給的現金及賓士車，阿正表示願意還100萬元，其餘款項則拒不清償，隨後就全無音訊、避不回應，讓林女身覺自己上當受騙，於是向法院提告。

但是陳男喊冤，還提出女方自己傳的簡訊證明，「存入你存摺的錢絕對不是我的壓力和負擔，請不要想太多」、「我要讓你貸款還清，才會輕鬆」、「你千萬不要覺得很為難，我了解你的立場且有太多包袱，往後日子不再讓你辛苦了」、「昨晚想很久，下星期直接用『贈與』方式，匯220萬至你帳戶，這樣比較快」、「賓士車是你的生日禮物，也是我們相識的紀念」，所以阿正表示，這些錢和車都是林女贈與。

法官審理後認定，男女交往過程中因熱戀而給出承諾，並非難以想像的事情，不能因為男方沒有實現承諾，就認為雙方維持男女朋友關係屬於詐騙行為，本案中林女未能舉證，阿正在交往之初是為了騙錢才會接近她，因此不採信她的說詞。因此陳男只需返還向林女誇大的269萬信貸債務，再扣除先前已經償還的100萬元，實際上只要返還的金額為169萬元，全案仍可上訴。