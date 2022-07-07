導電漿料廠勤凱(4760)持續擴大產品線，研發可用於第三代半導體的低溫燒結銀膠，目前新品已出貨大陸客戶測試驗證中，預計明年應可開始加入生產行列，為公司營運再添成長動能。

勤凱導電漿終端應用以被動元件居多，近幾年公司努力擴大產品應用，切入太陽能導電漿、車用及半導體領域，看好第三代半導體需求步入強勁成長期，全力研發可用於第三代半導體中具高導熱、提供基材良好附著力的低溫燒結銀膠，目前新品已出貨大陸客戶測試驗證當中，預計明年應可開始加入生產行列。

近年車用電子、電動車市場成長態勢明確，勤凱的導電銀漿已獲得美國大廠的認證，應用於車用產品；公司在半導體封裝銀膠同樣布局多年，目前已將相關產品送樣國內二極體大廠，勤凱看好今年底能送樣通過，明年即可進入量產階段，進一步挹注公司未來的營運動能。

勤凱6月合併營收為1億元，較去年同月減少38.44%；累計第2季合併營收3.04億元，較上季成長7.16%；累計上半年合併營收5.87億元；勤凱表示，第2季被動元件、太陽能導電漿出貨力道逐漸回溫，推升第2季營收季增7.16%，且預期第二季毛利率及獲利也能較前季成長。

由於通貨膨脹、俄烏戰爭及疫情封城造成景氣降溫，勤凱對第3季仍保守看待，但高階車用電子、5G及綠能等需求仍是未來趨勢，且預期在疫情逐漸解封及傳統消費旺季的帶動下，訂單遞延狀況將會逐步回來，勤凱表示，下半年營運將力拚重回成長軌道。