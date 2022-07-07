7月中下旬陸續將有「聯邦民生基礎建設股票入息基金」以及「凱基台灣優選高股息30 ETF」開募，該兩檔基金均具有固定息收的特色。前者為主動型基金，後者為被動型基金。

「聯邦民生基礎建設股票入息基金」於7月18日至7月22日公開募集，該基金瞄準傳統及新型態基建，除布局在傳統鐵公基外，更順應時勢參與新型態基建的成長趨勢，掌握雙重紅利。聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉表示，該基金具備強收益、強基建、強投組等3大特色：1)強收益：目標鎖定股利率平均6%以上之基礎建設與公用事業擁有較全球股票更高的收益率，以實質息收對抗通膨。2)強基建：除涵蓋傳統的水電瓦斯等民生事業，更囊括新型態基建，如汰舊換新、能源轉型、老年照護及5G電信，將基建商機一網打盡。3)強投組：聯邦投資研究團隊與全球第七大資產管理公司1的紐約梅隆集團旗下Newton投資管理聯手打造；紐約梅隆集團投資經驗豐富超過200年，旗下共有8間投資資產管理公司，總管理資產規模高達2.4兆美元。

「凱基台灣優選高股息30 ETF」預計7月21日開始募集，預定基金經理人施政廷指出，市面上的高股息ETF通常只以單一高股息因子為篩選工具，而該基金所追蹤的指數─「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」則是採用多因子來篩選。選出本業賺錢、獲利品質好，而且近期股價表現不差的個股，加入波動因子，挑出30檔波動低且股息高的大公司，再以股息指標調整權重。臺灣多因子優選高股息30指數一年兩次進行成分股的檢視與汰弱留強，電傳金類股比重由多因子選股策略自動導航，目前電子的比重超過50%。此外，該基金是少數在「3的倍數」月份進行配息的高股息ETF。