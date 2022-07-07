玉山金(2884)近期遭外資連續7個交易日賣超，主力昨天加入賣超行列，但投信法人則站在買方，千張大戶目前持股水位來到64.8%。

玉山金旗下玉山銀行與九州金融集團旗下的鹿兒島銀行及肥後銀行，6日簽署合作備忘錄(MOU)，期望透過台日兩地金融機構的合作，為三方顧客提供更完整的金融服務。合作備忘錄簽署後，玉山銀行與鹿兒島銀行及肥後銀行將以互惠角度出發，在海外據點擴張及當地產業資訊等方面互相提供協助，若顧客有跨境金融服務需求，也可以獲得進一步的諮詢及協助。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山與九州金融集團的企業文化與經營理念相近，都希望將最好、最專業的服務提供給顧客，以金融專業追求永續發展，為顧客、員工、社會、股東創造最大價值。同時，也期待與鹿兒島銀行、肥後銀行的合作，可以發展為台灣與九州之間商業投資及人才交流的重要平台，讓台日間的合作更綿密。

肥後銀行總經理笠原慶久特別提到，隨著熊本與台灣交流頻次日益增加，此次合作備忘錄的簽訂，對於肥後銀行本身及熊本縣都是有意義的，同時藉由相互分享各自的資源和優勢，可以為雙方顧客和社區創造價值。鹿兒島銀行副總經理郡山明久表示，與玉山成為戰略合作夥伴，對於想要拓展海外業務的企業顧客來說是一個重要助力，相信可以協助建立新的商業管道。

玉山目前在海外10個國家地區設立30個海外據點，包含柬埔寨UCB子行及玉山中國子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行，越南河內、越南胡志明及泰國曼谷共3家代表人辦事處，在今年3月更獲得台灣金管會核准，即將到九州福岡設立玉山的第二家日本分行，目前正積極向日本金融廳申請，希望能儘速為九州的企業提供服務。