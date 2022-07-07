北市一名林姓富家女先前替母親辦後事，意外結識陳姓禮儀公司老闆，林女誤信陳男會與她天長地久，短短49天內，先後掏出1千多萬替對方還債、買房與買賓士，後來才驚覺陳男早有另一半，憤怒提告要求返還1384萬，但陳男拿出對話紀錄，證明林女主動給錢。新竹地院審酌後，扣掉陳男已償還的100萬元，判其僅須返回169萬元，等於林女僅拿回近2成的金額。

判決書指出，林女主張，2019年12月因替母親辦後事，結識陳姓禮儀公司老闆，陳男謊稱要與她交往，會在半年內與先前交往的女友分手，她相信後，於短短49天內，替陳男清償信貸270萬、車貸80萬、友人借款75萬、協助陳男弟弟整合債務60萬，其餘還有買車、修屋、繳學費與買房產安置陳男雙親等，前後共計被騙走1384萬元。

林女表示，她事後驚覺陳男根本未與女友分手，憤而要求對方還錢還車，但陳男僅償還100萬元就人間蒸發，她心寒至極，扣掉先前還的100萬，提告要求陳男返還剩餘的1284萬元。

對此，陳男拿出與林女的LINE對話紀錄，林女曾傳訊說，「你千萬不要覺得很為難…往後日子不在（再）讓你辛苦了」、「下星期直接用『贈與』方式，匯220萬至你帳戶，這樣比較快」等語，強調一切均是林女贈與。

新竹地院審結，認為男女交往牽涉因素眾多，交往因熱戀承諾相伴終生，並不難想像，不能因陳男未兌現承諾，就認為陳男提出交往關係為詐欺，惟，陳男曾誇大信貸債務金額269萬，扣除陳男已償還的100萬，判陳男僅須返還169萬元。可上訴。