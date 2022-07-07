房屋出租市場上，有不少房東會限制租客身分，對此在PTT上就有網友發問，想了解屋主出租房屋時，會避免租給有小孩的家庭嗎？該網友覺得小孩的破壞力挺可怕的，如果是畫牆壁就算了，至少還能油漆補救，但如果是2房1衛的新成屋大樓，租給夫妻外加2個六歲以下小孩，會不會有門被破壞、家具設備毀損之類的狀況發生？

房東最不愛租給誰？熱門關鍵字「老人」、「寵物」、「小孩」上榜

之前《房產溫度計》報導過「竹北租屋限竹科工程師」一文，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「房東不愛租給誰」近一年（2021/07/06 - 2022/07/05）的熱門關鍵字，可以看到「老人」、「小孩」、「寵物」等討論聲量，可得知在挑選房客上，房東大多都會有條件限制。

會怕就空屋出租 其餘照價賠償

該貼文網友們也回應：「用IKEA家具就好，有小孩的比較不會亂搬」、「目前家裡的紀錄是國小以上的家庭最好」、「最愛租給有小孩的家庭，生活作息正常，而且不愛搬家」、「這麼怕房子被弄，租人可能不是你的最好方案」、「有小孩尤其有學區考量的最好，基本上不會搬走了」、「有小孩的很穩啊，而且空屋怕啥？有本事把磚牆踢破？」、「會怕就空屋出租就好，不然就買二手爛家具，馬桶門那些就照價賠償就好了」。

學區宅詢問度超高

其中網友提到學區考量，有鑑於現在父母為了選擇一個好學校，搬進一個好學區，可說是絞盡腦汁，如此就反映在房價上，高雄明星學區透天厝的實價登錄總價就高達6500萬元，台中市實驗學校周圍房價單坪也見6字頭，可說是學區宅熱度滿點。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月06日至2022年07月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『房東不愛租給誰』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。