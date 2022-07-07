台灣男團選秀節目《原子少年Atom Boys》自從開播以來就創造不少話題，製作單位為了讓淘汰到冥王星的選手能有上場表演的機會，在第10集中特地請老師挑選出小宜、朋憲、善鈞、尊揚、嘉瑋、偉綠、植宇、水豐共8名成員，並邀請「舞力學長」許凱皓同台演出《Take You Home》。

《原子少年》冥王星邀請舞力學長同台演出！許凱皓：很像回到練習生努力的感覺

許凱皓在OBS國際街舞大賽、FUNKZILLA GAME世界決賽均奪下冠軍，曾為《偶像練習生》選手的他，陪著8個人一起在半夜練舞，給予學弟們專業示範與指導，他也勉勵大家「不要在舞台上害怕犯錯，我覺得這很重要，然後用盡全力享受舞台」，最後的歌曲呈現更是將每個人的鏡頭平均分配，「很開心可以跟冥王星一起表演，很像回到《偶像練習生》和大家一起努力的感覺，希望觀眾可以喜歡這個舞台」。

姊姊自爆都幫植宇投票！佳辰急回：希望他們不會有什麼

冥王星的表演結束之後，來到現場的林佳辰姊姊也接受導師Ella（陳嘉樺）訪問，透露媽媽看到佳辰在節目中說「媽媽和姊姊有去菜市場買花送給要告白的女生」很生氣，「因為媽媽說不是菜市場，是菜市場裡面的花店，媽媽覺得被佳辰講low掉了」，還自爆自己都幫植宇投票，讓佳辰直言「不出我所料，因為《原子少年》有很多姊姊喜歡的人，尤其是植宇，所以才邀請她一起來」，姊姊與植宇雖然是認識的關係，但佳辰也緊張表示「希望他們兩個不會有什麼」。

冥王星舞台獲得觀眾好評！網友大讚：真的不白走這一回

該集節目釋出後，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見「《原子少年》冥王星」聲量趨勢在7月4日討論來到高峰，粉絲也留言互動「看到這些沒上台的選手表演，其實內心蠻感動的，這真的也不白走這一回了啊！」、「這一團的表演還有這首歌看了心情很好欸！而且感覺很多成員表現得不比舞力學長差！」、「《原子》的三寶之一，承隆的拳頭、小孩的冰塊、佳辰的姊姊」、「非常好奇佳辰姊姊長什麼樣子」。

不少人也點名冥王星成員，「朋憲這個造型真的讓人驚艷，本以為他是走憂鬱小生路線，沒想到原來是陽光型男，沒上過場的人當中就他最令人印象深刻」、「看得出來小宜的努力了，小宜也終於上台太棒了！」、「善鈞長得清秀、歌唱得好、舞也跳得好，真的是金星大遺珠」、「水豐老師真的是從頭到尾都在發光！」、「植宇的歌聲真的好好聽」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月29日至2022年07月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《原子少年》冥王星』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。