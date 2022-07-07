日本驚傳名人驟逝噩耗，知名人力銀行「Bizreach」社長多田洋祐，驚爆於本月2日因急性心臟衰竭驟逝，年輕有為的他，生命永遠停留在40歲這一年，其所屬公司已於昨天發布訃聞確認這個消息，而多田洋祐身後，留下了妻子與2個女兒，其中2歲么女還是唐氏症患者。

據悉，多田洋祐驟逝的經過，讓人相當意外，他當時正在和朋友打高爾夫球，打到一半突然昏倒，就這樣叫不醒，死於急性心臟衰竭，據日媒《Oricon》報導，他所屬的「Bizreach」人力銀行，在日本求職市場具有相當高的影響力，特點是專攻高階人才轉職，「Bizreach」還找了紅星吉田彩子為他們拍攝代言廣告，因此討論度更高。

至於多田洋祐的背景，他是中央大學法學系高材生，於2012年加入「Bizreach」後，工作一路平步青雲，2020年時接下公司創辦人南壯一郎棒子，開始擔任社長，光是2022年7月「Bizreach」人力公司就創下436億日幣(約台幣97億元)營業額，營業利益也有80億日幣(約台幣18億元)，證明了多田洋祐的能力非凡，如今他的驟逝，不僅對公司是一大損失，對創辦人南壯一郎來說，更猶如斷了左右手一般。

南壯一郎發文悼念時，提及了這位親愛的下屬的意外，透露多田洋祐在本月2日，是跟高中時代的朋友們相約打高爾夫，一行人正打得起勁，多田洋祐突然就暈倒了，就這樣過世，而他前一天才出席了公司內外部的會議，完全看不出有何異狀，但據他的家人表示，多田洋祐出生就有心臟方面的疾病。

多田洋祐驟逝，不但「Bizreach」痛失英才，他的家庭也受到很大的影響，他已婚並育有2個女兒，最小的不過2歲，且老么是唐氏症患者，過程中夫妻倆為孩子的成長奔走，如今不僅事業方面沒機會再延續多田洋祐的大志，家庭部分則是老婆頓失依靠，只能咬牙獨養育2個女兒的責任。