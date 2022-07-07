東陽(1319)6月合併營收19.43億元，年成長21％，為2018年來同期新高；上半年合併營收104.43億元，年成長16％。

AM事業6月合併營收14.32億元，年成長17％，上半年合併營收74.45億元，年成長16％；OEM事業6月合併營收5.11億元，年成長31％，上半年合併營收29.98億元，年成長17％。

東陽大陸轉投資公司富維東陽再增安徽合肥一處生產據點，主要供應電動車訂單需求，預計2023年10月量產，東陽集團全球生產據點共22處。

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「低谷已過」 威剛6月合併營收重返30億大關
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