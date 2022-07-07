2013年新竹一名父親性侵當時就讀國中的女兒，2016年女兒就讀的學校發現此事通報警方處理，才揭發父親惡行，但他被起訴後辯稱自己有小三小四，不必做出這種禽獸不如的行為，一審判無罪，二審認定他犯行明確且惡性重大，依對未滿14歲女子強制性交罪重判7年8月。可上訴。

這名父親在2013年6月至7月間某日，在新竹市之住處房間內，以手伸進女兒之褲子、內褲，不顧她用手推開表達反抗之意，仍強行以手指加以性侵；2016年10月她因家庭問題情緒低落，向學校輔導教官陳述，並提及遭父親性侵害情事，學校通報員警處理。

一審新竹地方法院判父親無罪，檢提上訴，她的女兒痛苦地表示，不知道為何父親一審會被判無罪，希望法官還她一個清白、這麼久的事情，她真的不記得，如果時間上的錯亂的話，真的她不想想起來，這是痛苦的回憶她不想想起來，不是因為時間講錯就代表他沒有罪。

二審台灣高等法院認為，女兒對於被性侵的過程之重要基本事實，始終陳述如一，此等陳述，又有相關證人證詞的補強證據可以擔保為真實可信，不能以她因記憶因素以致陳述互有出入之細節瑕疵，認定父親無罪，改判刑7年8月。