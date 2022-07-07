LIVE直播／北市議員王鴻薇控告林智堅 涉嫌貪污治罪條例佔用瓢竊國家財產

國民黨台北市議員王鴻薇，日前召開記者會指控民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅的論文疑似涉嫌抄襲，震撼外界。事後，林智堅做出回應予以否認，並委託律師楊隆源在昨（7）日前往新竹地檢署對王鴻薇提出加重誹謗罪的告訴。不過王鴻薇回擊了，在今日上午9時30分按鈴控告林智堅誣告，並加碼告發林智堅涉嫌侵占竹科管理局著作權。

王鴻薇表示，竹科管理局已公布中華大學標案的契約，上頭很清楚寫明相關著作權都是屬於竹科管理局，林智堅的論文完全抄襲這份報告，因此她不但要控告林智堅誣告，還要告參與這份研究的老師及林智堅的老師違反著作權法。

王鴻薇指出，這份報告是竹科管理局花了45萬元的標案的結案報告，相關資料、民調都是竹科管理局花得錢，「難道今天林智堅可以隨便抄？是我們政府出錢，來幫他完成碩士論文嗎？太離譜了！」

王鴻薇表示，竹科管理局的契約曝光後，一看就知道這次的事件有違反著作權法，因此與律師討論後先針對誣告及違反著作權，涉嫌侵占國家財產等極為明確的部分提告，至於有無涉嫌貪汙還要繼續確認。

王鴻薇呼籲，林智堅不要躲起來，應該面對外界的質疑好好回答，說「林智堅不敢讓人問，王鴻薇盡量讓大家問、問好問滿，林智堅只會抄好抄滿！」