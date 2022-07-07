周三華爾街股市在震盪後小漲作收，投資人消化了聯準會（Fed）6月會議紀要中所詳述，有關於利率政策與如何對抗通膨的新線索。

原油價格持續下挫，美國期油被打入熊市，能源股仍是盤面上表現最疲弱的族群。

在經歷今年上半年全球股市重挫後，有如驚弓之鳥的投資人持續緊盯央行行動，以評估激進升息對全球經濟增長可能造成的影響。

在聯準會發布6月會議紀要後，美股展開反彈。該會議記錄詳細說明聯準會大幅升息的理由並堅定重申美國央行的目標，即致力於控制物價以解決頑固的通膨，並化解對央行力量失去信心的擔憂。聯準會在6月會後宣布升息75個基點，創下1994年以來最大的單次升息幅度，會議紀要顯示決策官員認為在7月26日至27日的會議上，可能再次升息50個基點或75個基點。

★主要指數

道瓊指數漲69.86點或0.23%，收31,037.68點。

標普500指數漲13.69點或0.36%，收3,845.08點。

那斯達克指數漲39.61點或0.35%，收11,361.85點。

費城半導體指數漲16.47點或0.66%，收2,494.11點。

★消息

聯準會發布6月會議紀要，稱通膨率要回落至央行設定的2%目標可能還需要一段時間，一旦通膨仍然居高不下，政策可能變得「更具限制性」（more restrictive）。聯準會決策官員預期7月會議可能討論升息50個基點或75個基點。他們普遍認為通膨前景已經惡化，通膨很可能變得根深蒂固，並警告經濟增長面臨下行風險，也擔心金融環境進一步緊縮可能對經濟活動造成「超乎預期」的影響。但官員們也預期美國第二季經濟成長率將反彈。在會議紀要發布後，根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch利率期貨交易數據，市場認為聯準會7月升息75基點的可能性從87.9%升高至90.3%。

美國供應管理協會（ISM）6月非製造業指數為55.3，較5月的55.9略為下滑，為連跌第3個月，並創下2020年5月來新低，但優於市場預期的54.5，且仍維持在榮枯分界點50以上，顯示美國服務業景氣仍維持擴張。

根據最新公布的職缺和勞動力流動調查（JOLTS），美國5月職缺數為1,130萬個，減少42.7萬個，是3月創下最高紀錄（1190萬個）後連續第2個月下滑，但跌幅小於市場預期，且仍遠超出求職人數，顯示美國就業市場仍然緊俏。

國際油價連續第二天大跌，布蘭特期油一度跌破100美元大關，為4月25日以來首見。周三紐約期油收跌0.97%，為每桶98.53美元，較近期高點跌逾20%，亦即陷入熊市，盤中一度大跌4.42%，最低觸及95.13美元。倫敦布蘭特期油收跌2.02%，為每桶100.69美元，盤中一度跌4.15%，最低跌至98.5美元。

美國各交易所成交量總計為113.1億股，少於過去20日均量130.8 億股。