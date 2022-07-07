★分析

在聯準會發布會議紀要後，美國公債殖利率收益率漲幅擴大，顯示投資人可能正在押注央行將變得更加激進。富國銀行宏觀策略師 Zachary Griffiths表示，我認為市場可能關注的焦點是如果通膨壓力持續存在，央行的政策立場要再多具限制性才算合適的相關言論。這可能比鮑爾在記者會上的發言更為鷹派。聯準會可能表明，如果通膨數據仍然過高，他們將容忍溫和的經濟衰退，並繼續收緊政策。這肯定是左右為難，但我認為聯準會將試圖傳達他們將致力於控制通膨。

美國10年期與2年期公債殖利率曲線呈現倒掛，投資人對經濟是否將陷入衰退更感擔憂。部分華爾街分析師認為經濟即使衰退，也可能是溫和衰退。瑞士信貸周二表示美國可望躲過衰退，儘管仍下修對今年底標普500指數的預測，以反映資本成本增加對股票估值的影響。瑞士信貸表示，我們現在看到的是一場「懦夫博弈」（game of chicken），經濟增長和通膨朝彼此高速奔馳，看看哪一個會先退縮。Centura Wealth Advisory投資長Chris Osmond表示，最終他們都會轉向，但誰先轉對於前景至關重要。

Glenmede私人財富部門投資長Jason Pride表示，我認為人們非常關注聯準會升息動作的終點在哪，7月升息50個基點意味著最終利率將落在3%，而升息75個基點表示最終利率將達到3.25%或3.5%。當基準利率最終升至3.5%或更高時，經濟衰退的可能性約為50%。

★類股

標普11大類股漲多跌少，能源股跌1.74%，跌幅最大。公用事業類股漲1%，科技股漲0.88%，表現最佳。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，微軟漲1.28%，蘋果漲0.96%，亞馬遜漲0.73%，Alphabet漲1.16%，特斯拉跌0.57%，Meta漲0.94%，網飛跌0.98%。

道瓊指數成分股方面，聯合健康集團（UnitedHealth）漲1.99%，表現最佳，其次為思科漲1.74%。Walgreens Boots跌1.90%，跌幅最大，其次為雪佛龍（Chevron）跌1.32%。

主要晶片股方面，德州儀器漲1.15%，美光漲1.13%，輝達漲1.11%，高通漲0.98%，英特爾漲0.82%，應用材料漲0.65%，超微漲0.20%，僅恩智浦下跌0.11%。

★焦點股

優步（Uber Technologies Inc）和DoorDash分別下挫4.5%和7.4%，因美國電商巨頭亞馬遜同意入股荷蘭商Just Eat Takeaway.com陷入困境的美國餐飲外送平台Grubhub，將收購其2%股份，並提供自家Prime會員為期一年的Grubhub免費送餐服務。

Rivian Automotive大漲10.4%，盤中一度飆漲14%。受惠於需求強勁和產量提高，該電動車新創公司第二季交車量較前一季暴增近3倍。其第二季產量成長72.4%。

郵輪股表現疲弱，挪威郵輪大跌9.55%，皇家加勒比跌7.2%，嘉年華跌6.8%，投資人擔心下半年的郵輪旅遊需求。挪威郵輪表示，除非當地法規要求，否則該公司將不再要求客人在登船之前進行新冠病毒檢測。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收高，

台積電ADR跌0.72%，收75.56美元，換算台股價格為450.49元。

聯電ADR跌3.05%，收6.36美元，換算台股價格為37.92元。

日月光ADR跌1.98%，收4.96美元，換算台股價格為73.93元。

中華電信ADR漲1.68%，收43.07美元，換算台股價格為128.39元。