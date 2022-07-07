對於林智堅論文抄襲事件，日前被「 旅美學者翁達瑞」攻擊論文自我抄襲的國民黨高雄市長參選人柯志恩，曾反酸翁達瑞該出來踢球了！而翁達瑞今果然說話了，聲稱學術倫理是用來規範學者 （如柯志恩）的，「就算林智堅真的抄襲」，也不必用大砲打小鳥。對此，網友驚訝回應，「這是間接承認抄襲是吧」！

柯志恩近日遭「翁達瑞」質疑論文自我抄襲，一稿兩投涉「學術不倫」。沒想到後來卻爆發綠營新竹市長林智堅的「論文門」事件，柯志恩5日即狠酸，「翁達瑞教授該出來踢球了」。

這兩天均對此事無回應的「翁達瑞」，果然在今（7）日於臉書回應，宅神朱學恒並轉貼此訊息。而依翁達瑞說法，他指學術倫理是用來規範學者 （如柯志恩）或準學者（如高虹安）。碩士生抄襲算作弊，沒到違反學術倫理的地步。就算林智堅真的抄襲，也不必用大砲打小鳥。

翁達瑞在自己臉書的留言區還補充，碩士生抄襲論文是「作弊」，不可被接受，也不能被原諒。學者抄襲期刊論文，或準學者抄襲博士論文，是「學術倫理」的違反，更不可被接受，更不能被原諒。不論何者，指控前要有充分證據！

有網友問翁達瑞，「若您抓到您的碩士生作弊，您會怎麼處理？」翁達瑞說「零分」！

網友在朱學恒Youtube留言區驚訝回應，「承認錯誤很難嗎？」、「這邏輯真是完全不演了呢！」、「綠的人，幹啥事都不要太追究 其他顏色的人，再久都要追究到底！」、「沒想到台灣教育淪落到這個地步」、「這是間接承認抄襲是吧！」、「所以翁達瑞的意思是林智堅是小鳥??碩士論文抄襲不重要？」「李眉蓁被打到失去學位怎麼說？」