林口警分局文化所警員翁百宏5日晚間22時許，在派出所前整理巡邏車輛時，突然一名高姓男子(60年次)靠近求救，男子表情痛苦、呼吸急促，以微弱聲音向員警表示自己「肺阻塞」發作，呼吸困難，請員警協助，翁員見男子已經快喘不過氣將昏厥，立即請所內備勤同仁馮詩翰以巡邏車載送高民就醫。

馮員上車後馬上開啟警示燈、鳴警笛，往林口長庚醫院疾駛，過程中闖越多個紅燈，雖然是違規卻也是人命關天的救護畫面，經過近二分鐘的驅車，及時送達林口長庚醫院急診室，馮員趕緊攙扶高民就診，待高民狀況穩定後再離開。

林口警分局表示肺阻塞顧名思義是因為呼吸道阻塞所引起，高居全球前3大死因，是不容輕忽的重大疾病。員警以最溫暖的方式，全力護送患者從文化派出所到林口長庚醫院，雖然僅是2公里約10分鐘的路程，但對於患者而言分秒必爭，是搶救的黃金時刻，而在員警的協助載送下，讓路程縮短至2分鐘，高民得以順利就醫，成功守護民眾的生命安全，構成林口最美的風景，因為守護民眾的生命安全就是警察的天職！