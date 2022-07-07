台灣1日起調漲用電大戶電費，引起不少工商界大老反彈，紛紛建議重啟核電，而歐洲議會6日通過提案，支持將核電列為綠能，相關報導經轉發至國內Ptt後，立刻引起鄉民熱議，狠酸堅持反核、規劃未來天然氣發電比要達到50%的蔡政府「世界怎麼跟得上台灣？」

歐盟執委會去年底提出「永續金融分類法」草案，將核電與天然氣列為氣候友善永續能源、鼓勵企業投資，而歐洲議會昨（6日）投票通過歐盟執委會提案，支持將核電與天然氣列為「綠能」，替兩者的民間投資貼上「氣候友善」標籤，使歐盟朝打擊氣候變遷目標可穩定邁進。

有台灣網友將相關報導轉發至Ptt，並寫下「歐盟真是落後，學我們偉大的蔡EE能源政策好嗎？獨步全球的綠能，天然氣比例要佔國家能源50%呢！這才是先進國家」嘲諷蔡政府的能源政策，隨即引起其他鄉民們的熱烈迴響，紛紛大酸「世界怎麼跟得上台灣？」、「高官們快出來反駁啊，落後歐洲？」、「難怪歐洲跟不上台灣」、「瞎投4個不同意，哈！」

也有鄉民痛批「反觀台灣落後國家，還在燒煤火力發電」、「天然氣那麼貴，還又排碳還綠能？」、「核能在台灣是政治議題，不是環保議題」、「天然氣才該被排除在綠能外」。